Что это за птица эму и как она выглядит

Птица эму Как выглядит Где обитает Чем питается Чем отличается от страуса Интересные факты Птица эму Фото: Kiri Photography/Shutterstock/FOTODOM Это кочевой вид, способный преодолевать сотни километров в поисках пищи Семейство: казуарообразные.