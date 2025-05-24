Что это за птица эму и как она выглядит

Птица эму Как выглядит Где обитает Чем питается Чем отличается от страуса Интересные факты Птица эму Фото: Kiri Photography/Shutterstock/FOTODOM Это кочевой вид, способный преодолевать сотни километров в поисках пищи Семейство: казуарообразные.
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