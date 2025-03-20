Последние ледовые переправы закрыты в Забайкалье

В Забайкальском крае, 19 марта, официально прекратили работу все ледовые переправы. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) завершила процесс закрытия последних действующих ледовых дорог в регионе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.
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