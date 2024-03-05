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Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО

Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО

Владелица подмосковного кафе в Люберцах, которая отказалась пускать в заведение военнослужащего, оказалась родственницей бойцов спецоперации на Украине.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Ну, и как папаша оценил действия &quot;дочурки&quot;? Как теперь смотрит в глаза сослуживцам?
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9 час.
E
Ed
Думаю, что для папаши увеличили шансы 200-тизации
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8 час.
ВП
Виктор Петров
Отец воюет. И это дело их семьи и это остальных не касается. В гражданскую родные братья были по разные стороны, отцы и дети воевали друг против друга. Каждый нес свой крест и отвечал за свои поступки перед страной. А ты Ед в каком окопе сидишь, что так легко о 200-х рассуждаешь?
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7 час.

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