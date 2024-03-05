Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО

ВП

Виктор Петров

Отец воюет. И это дело их семьи и это остальных не касается. В гражданскую родные братья были по разные стороны, отцы и дети воевали друг против друга. Каждый нес свой крест и отвечал за свои поступки перед страной. А ты Ед в каком окопе сидишь, что так легко о 200-х рассуждаешь?