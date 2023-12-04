Есть даже кинокадры приезда Николая II в Бобруйск. Какие тайны хранит архив в Дзержинске.

Здание государственного архива появилось в Дзержинске почти 40 лет назад и сразу заинтриговало горожан отсутствием окон на верхних этажах: ´Муку, что ли, собираются хранить?´ А учитель Александр Тюхай уже знал: там будет архив.
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