Избивал ее 15 лет. Журналистке и матери троих детей вынесли приговор за убийство сожителя

Суд назначил журналистке Гончаровой семь лет за убийство избивавшего ее сожителяОксана ГончароваOxana Goncharova/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Суд приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку Оксану Гончарову за убийство ее бывшего гражданского мужа Алексея Самусева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии