Избивал ее 15 лет. Журналистке и матери троих детей вынесли приговор за убийство сожителя

Суд назначил журналистке Гончаровой семь лет за убийство избивавшего ее сожителяОксана ГончароваOxana Goncharova/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Суд приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку Оксану Гончарову за убийство ее бывшего гражданского мужа Алексея Самусева.