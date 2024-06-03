Президент РС БиГ Додик: приму участие в ПМЭФ для поддержки РФ в условиях санкций

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил в интервью РИА Новости, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкционного давления.
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