Трамп распространил в соцсетях теорию заговора о казни Джо Байдена

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поделился конспирологической теорией, согласно которой его предшественник на посту главы США Джо Байден, предположительно, был казнен в 2020 году.
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