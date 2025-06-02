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Аргументы и Факты

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Трамп распространил в соцсетях теорию заговора о казни Джо Байдена

Трамп распространил в соцсетях теорию заговора о казни Джо Байдена

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поделился конспирологической теорией, согласно которой его предшественник на посту главы США Джо Байден, предположительно, был казнен в 2020 году.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Глаза у Байдена точно как у   японских роботов,  сильно похожих на человека. Странные такие...
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