На согласование условий перехода Колапинто в «Ред Булл» могут уйти недели (Planet F1)

«Ред Булл» и «Уильямс» продолжают переговоры по Колапинто. В пятницу аргентинский журналист [в прошлом гонщик] Рубен Дарай из A Todo Motor сообщил о том, что решение о переходе Франко Колапинто в «Ред Булл» в 2025 году было принято, а стороны договорились о деталях соглашения.