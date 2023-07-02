Военное обозрение

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Минобороны: В районе Антоновского моста завершено уничтожение высадившихся подразделений ВСУ

Минобороны: В районе Антоновского моста завершено уничтожение высадившихся подразделений ВСУ

Противник продолжает попытки прорвать оборону российской армии, наиболее активные боевые действия идут на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

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