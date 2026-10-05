Путин назвал силой России ее многообразие

Сила России заключается в многообразии ее культуры, заявил российский лидер Владимир Путин.На встрече с педагогами - лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов по видеосвязи он отметил, что российская нация веками складывалась как многонациональная, многообразная и единая.