Александр Ширвиндт ушел из жизни, не дожив до 90-летия всего 4 месяца

Знаменитый актер Александр Ширвиндт скончался 15 марта в больнице от проблем с сердцем. Печальная новость накрыла всех 15 марта — не стало знаменитого актера, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта.
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