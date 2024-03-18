Украина должна начать мобилизацию граждан младше 25 лет и сражаться несмотря ни на что. С таким заявлением во время визита в Киев выступил американский сенатор Линдси Грэм* (включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму).
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