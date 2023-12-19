Ермаганбет Булекпаев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

В Карагандинском областном акимате поздравили работников энергетической отрасли. Глава региона Ермаганбет Булекпаев вручил почётные грамоты 25 специалистам, от чьей работы зависят тепло и свет в домах карагандинцев, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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