Роспотребнадзор: вакцина от гриппа содержит безопасные штаммы

Главный специалист Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко сообщил, что вакцина от гриппа не вызывает заболеваний, так как содержит "убитые" штаммы.
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