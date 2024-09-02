Как новолуние «Черной Венеры» 3 т 4 сентября повысит риск измен Алёна ЮрьеваСентябрьское новолуние, которое произойдет 3 сентября в знаке Девы, обещает быть весьма необычным и насыщенным на события, особенно в сфере личных отношений.