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Как новолуние «Черной Венеры» 3 т 4 сентября повысит риск измен

Как новолуние «Черной Венеры» 3 т 4 сентября повысит риск измен

Как новолуние «Черной Венеры» 3 т 4 сентября повысит риск измен Алёна ЮрьеваСентябрьское новолуние, которое произойдет 3 сентября в знаке Девы, обещает быть весьма необычным и насыщенным на события, особенно в сфере личных отношений.

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