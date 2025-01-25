Уле Эйнар Бьорндален: «Тарьей сильно отличается от Йоханнеса. Ему пришлось гораздо больше бороться»

Накануне Бо-старший объявил об уходе из спорта после текущего сезона. «В 2010-м Тарьей перед началом сезона получил почти карт-бланш на участие в эстафете на Олимпийских играх в Ванкувере, потому что был чертовски хорош в эстафетах.
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