Театр абсурда
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Театр абсурда

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Команда Трампа обрывает все каналы коммуникаций Киева

Команда Трампа обрывает все каналы коммуникаций Киева

Трамп официально приостанавливает военную помощь Зеленскому. CNN Look at the picture: Trump officially suspends military aid to Zelensky.

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