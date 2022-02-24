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Небензя заявил, что последние события на территории Украины не являются войной

Небензя заявил, что последние события на территории Украины не являются войной

Последние события на Украине не являются войной, заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя. Президент Владимир Путин в своем срочном обращении к гражданам России подчеркнул, что происходящее на Украине является специальной военной операцией.

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