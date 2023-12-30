Промежуточные итоги СВО за 2023 год: успехи ЧВК «Вагнер», контрнаступление ВСУ и бои за Марьинку и Авдеевку

За 2023 год Россия достигла значительных успехов на полях сражений специальной военной операции. Освобождение Артемовска (бывший Бахмут), отражение контрнаступления украинской армии и фактический его провал, взятие Марьинки и Авдеевской промзоны, а также уничтожение большого количества личного состава противника.
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