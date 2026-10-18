Администрация президента США рассматривает возобновление закупок российского газа Европой как ключевой элемент плана по урегулированию на Украине, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
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