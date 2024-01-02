"Никто Киркорова не отменял, от него просто устали", - концертный директор Бениш опроверг наличие проблем у болгарского певца

Politiki.net Вы слишком наивны, если полагаете, что после "голой" вечеринки организованной блогером Ивлеевой, у топовых российских артистов "тусивших" в непотребном виде, на закрытом мероприятии, будут проблемы, сообщил россиянам концертный директор Александр Бениш.
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