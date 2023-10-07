Друг оказался вдруг? Как в горах я вдруг узнал своих старых знакомых совсем с другой стороны. Сходил на Эльбрус и вот что понял

Наш лагерь на 3650. У меня уже голова раскалывается. Однажды я шел по северному склону на вершину Эльбруса и вдруг убедился в правдивости старой горной песни: Для горожанина это, пожалуй, единственная возможность узнать старых знакомых совсем с другой стороны.
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