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Божович об уровне мирового футбола: «Немного упал, особенно у молодого поколения. Футболистов сейчас даже красивые девушки не интересуют – сидят в телефонах, меньше двигаются, пофигу на все»

Божович об уровне мирового футбола: «Немного упал, особенно у молодого поколения. Футболистов сейчас даже красивые девушки не интересуют – сидят в телефонах, меньше двигаются, пофигу на все»

«По чемпионату Европы можно заметить, что уровень мирового футбола, можно сказать, немного упал. Особенно у молодого поколения.

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