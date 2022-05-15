Церемония прощания с певцом Ибрагимовым пройдет 15 мая в Москве

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https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова 15 мая похоронят в мусульманской части Волковского кладбища в Мытищах.