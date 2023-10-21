Россия выманила ударную авиацию Украины на дистанцию смерти

За неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники. Среди них – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.