Россия выманила ударную авиацию Украины на дистанцию смерти

За неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники. Среди них – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.
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