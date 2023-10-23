Продажа новых автомобилей через интернет

Застарелая проблема неверных дилеров решается старым добрым капиталистическим способом. Пришли китайцы и начали продавать автомобили онлайн, без лишних в 21-м веке посредников в виде автосалонов.
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