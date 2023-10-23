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Закон и Порядок

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Продажа новых автомобилей через интернет

Продажа новых автомобилей через интернет

Застарелая проблема неверных дилеров решается старым добрым капиталистическим способом. Пришли китайцы и начали продавать автомобили онлайн, без лишних в 21-м веке посредников в виде автосалонов.

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