Захарова заявила, что без России нет Европы

Она посоветовала западным партнерам взглянуть на карту. Россия — это и есть Европа. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба, пост опубликован в Telegram-канале.
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