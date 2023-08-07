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Орлов о «Зените»: «Катастрофы нет, но игра не до конца поставлена. Кассьерра не обучен, Ренана надо посадить на лавку»

Орлов о «Зените»: «Катастрофы нет, но игра не до конца поставлена. Кассьерра не обучен, Ренана надо посадить на лавку»

«Зенит» дома уступил «Динамо» (2:3) в -м туре и занимает 7-е место, набрав 4 очка. Лидирует в таблице «Спартак», набравший 9 очков.

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