Чем грозит запрет экспорта курятины, отчеты Amazon и Intel, «Райффайзен» ограничит переводы по списку стран

Правительство хочет сдерживать цены на курятину как на дизтопливо. Желаемого эффекта это гарантированно не даст НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.