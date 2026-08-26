Кардиолог Садовой призвал не игнорировать боли за грудиной

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма, заведующий диспансером РКБ имени Н.А. Семашко и заслуженный врач России Валерий Садовой в эфире «Радио Крым» призвал жителей полуострова немедленно обращаться к врачам при появлении любых необычных симптомов.
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