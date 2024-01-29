Всякое текущее (29 января 2024)

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Американская база в Иордании подверглась атаке дронами. Официально 3 погибших и 25 раненых.Сенатор Линдси Грэм, заявлявший, что когда украинцы убивают русских – это хорошо, недоумённо спросил «А нас за що?» сообщил, что за последнее время было уже больше сотни атак на американские базы на Ближнем Востоке (на самом деле количество атак уже больше 150 с начала октября, когда Израиль начал бомбить Газу).

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