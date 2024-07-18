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Жителей Новосибирска предупредили об опасных инфекциях в Обском море

Жителей Новосибирска предупредили об опасных инфекциях в Обском море

Аллерголог-иммунолог предупредил об опасности купания в Новосибирском водохранилище.Новосибирский врач аллерголог-иммунолог Илья Вершинин рассказал о том, что после купания в Обском море можно подхватить опасные инфекции.

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