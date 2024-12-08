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Обученье — вот чума: почему тренировка нейросетей может быть опасной

Обученье — вот чума: почему тренировка нейросетей может быть опасной

На прошлой неделе стало известно, что российское правительство собирается проверять модели искусственного интеллекта, которые обучили на государственных данных, на предмет угрозы безопасности государства и обороны страны.

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