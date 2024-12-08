Обученье — вот чума: почему тренировка нейросетей может быть опасной

На прошлой неделе стало известно, что российское правительство собирается проверять модели искусственного интеллекта, которые обучили на государственных данных, на предмет угрозы безопасности государства и обороны страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии