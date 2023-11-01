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Полковник Макгрегор: США не позволят прекратиться конфликту на Украине

Полковник Макгрегор: США не позволят прекратиться конфликту на Украине

Соединенные Штаты не позволят прекратиться конфликту на Украине. Такой точкой зрения поделился бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор во время общения с журналистом Стивеном Гарднером.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Руками сатаниста Зе и его террористического режива война идет на уничтожение не только славян, но и уничтожение православных и православия, уничтожение и разграбление православных святынь на территории захваченной преступным террористическим режимом и насаждение сатанизма и дьявольщины на данных территориях, через своих родственников, которые входят в высшую касту сатанистов на территории США.
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