Полковник Макгрегор: США не позволят прекратиться конфликту на Украине

АНГЕЛ АНГЕЛ

Руками сатаниста Зе и его террористического режива война идет на уничтожение не только славян, но и уничтожение православных и православия, уничтожение и разграбление православных святынь на территории захваченной преступным террористическим режимом и насаждение сатанизма и дьявольщины на данных территориях, через своих родственников, которые входят в высшую касту сатанистов на территории США.