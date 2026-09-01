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Царьград

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Главное в иноСМИ 1 сентября: Шестой день "ада на Украине". Громкая отставка в Пентагоне. Цены на нефть взлетели после угроз Трампа

Главное в иноСМИ 1 сентября: Шестой день "ада на Украине". Громкая отставка в Пентагоне. Цены на нефть взлетели после угроз Трампа

Иностранные СМИ с нескрываемой тревогой пишут про то, что русские всерьёз начали атаковать Украину – вот уже шестой день как там "ад" – взлетают на воздух склады и цеха по сборке БПЛА.

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