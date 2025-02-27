Российский боец спас командира и захватил два опорных пункта ВСУ под Часовым Яром

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Стрелок-сапер одной из штурмовых рот 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск, сержант Сергей Степанов спас раненого командира взвода и захватил два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии