What To Watch Wednesday: LEGO ﻿Mandalorian Special, XL Big Brother, And More

On TV this Wednesday: The Mandalorian gets the LEGO treatment, Big Brother airs a supersized episode, and Gal Gadot stars in The Runner.
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