От Otis к Дом. РФ: группа получила контроль над «Метеор лифт»

Производитель лифтов «Метеор лифт», бывший «Отис лифт», дочерняя структура Otis Worldwide Corporation, перешёл под контроль группы «Дом.
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