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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Джордж о матче с «Денвером»: «Трудно победить, когда помимо соперника против вас еще три человека»

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж раскритиковал судей матча против «Денвера» (108:111). Джордж (35 очков) считает, что должен был подходить к линии чаще, чем 5 раз.

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