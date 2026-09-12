Tasnim: Иран установил семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран передал США через посредников семь условий для открытия Ормузского пролива. Пролив останется закрытым до их выполнения.
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