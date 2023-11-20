Я обычно после знаковых выступлений Президента разбираю оное выступление на цитаты.
Надёжа-государь, народ за тираном соскучился!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sozopolpiter воробьев
а я так скажу: басню про кота и повара сколько десятилетий назад написали? что-то в её сути изменилось? её мораль потеряла значимость? а жевание соплей когда делу помогало?
Ответить
17 час.
Евгений МакЛауд
где надёжа??? где государь??? Последнего в 53 году жидоанглосаксы отравили.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии