В Липецке уволен надзорный чиновник после скандала с коррупцией в десаду

Следователь регионального СКР вмешался после расследования в отношении заведующей одного из городских детских садов, обвиняемой сразу по трём серьёзным статьям: превышение полномочий, служебный подлог и мошенничество.
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