Губернатор Миляев поздравил тульских оружейников с праздником

Губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул, что туляки внесли значительный вклад в защиту российской государственности, а сегодня могут повлиять на будущее страны через участие в выборах депутатов Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС В Туле подросток ...
- АС В Туле подросток ...
- В Тульской област...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым