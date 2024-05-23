Новое оружие ВСУ и пленение украинского "палача": Пока на фронте идёт наступление, в России готовится новый арест генералов

Коллаж ЦарьградаСегодня 3,7K прочитали Пока наши бойцы сосредоточили своё внимание на Харьковском направлении, на других участках фронта также напряжённо: в Сети появились кадры применения врагом нового типа безэкипажных катеров (БЭК), которые вооружены неуправляемыми ракетами.
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