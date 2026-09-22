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Газета.ру

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Герой России Соколов рассказал о сложности при уничтожении танка Leopard на СВО

Герой России Соколов рассказал о сложности при уничтожении танка Leopard на СВО

Герой России Алексей Соколов с позывным «Сокол» рассказал о трудностях при уничтожении немецкого танка Leopard в специальной военной операции (СВО).

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