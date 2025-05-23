Десять пострадавших, один погиб: авария на трассе М-12 в Подмосковье

На месте происшествия работают 9 бригад скорой медицинской помощи В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе М-12 в Подмосковье пострадали десять человек, включая троих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии