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Закон, порядок, государство

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Бойцы группировки войск «Восток» прошли обучение стрельбе из 82-мм минометов «Поднос»

Бойцы группировки войск «Восток» прошли обучение стрельбе из 82-мм минометов «Поднос»

Миномет «Поднос» обеспечивает мортирную стрельбу 82-мм осколочными и осколочно-фугасными минами, что позволяет вести огонь по противнику из укрытий, окопов и блиндажей, находясь при этом в непосредственной близости от врага.

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