Реакция Игоря Кобзева на отмену авиарейсов из Братска в Москву

Авиакомпания S7 приостановила продажу билетов на рейсы Братск-Москва с 15 мая из-за резкого повышения цен на топливо в аэропорту Братска на 42%, что ставит под угрозу экономическую целесообразность полетов и может привести к отмене маршрута.