Инспекторы территориальной ВАИ проводят профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Приморском крае

Военные инспекторы особое внимание обращают на использование водителями и пассажирами ремней безопасности, работоспособность и исправное состояние ремней безопасности (исключение надрывов), а также подголовников сидений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии