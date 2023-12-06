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Тотальный провал Токаева. Казахстан решил сыграть с Россией в напёрстки, но с треском провалился

Тотальный провал Токаева. Казахстан решил сыграть с Россией в напёрстки, но с треском провалился

 Сегодня поговорим про Казахстан и тема крайне любопытная и показательная. Сразу отметим, что все наши претензии к Токаеву сводятся к трем простым моментам - заигрывание с национа-стами, периодическая хитрость и постоянное искусственное торможение Евразийского сотрудничества.

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Комментарии
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виктор матвеев
Сидеть на двух стульях не только неудобно но и накладно, г-н Токаев.
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12 час.
лл
лина любимцева
Так Янукович поумней  Токаева будет. Тут и спору нет. А вот какие выводы Токаев сделает,  никто не знает.
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8 час.

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